Россиянам объяснили, как уберечься от заражения ковидом в квартире с инфицированными

Чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом при домашнем контакте с заразившимся, следует почаще проводить влажную уборку с хлором и не забывать менять маски. Об этом рассказал врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.

"Открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает. Самому в первую очередь надеть маску, перед этим можно умыться, если вы как-то помогали этому больному", — приводит его слова RT.

Влажную уборку рекомендуется проводить со средством, содержащим хлор. Также следует почаще протирать полы и поверхности — это действительно поможет уменьшить количество вирусов в доме. Кроме того, стоит и своевременно менять маски как самому больному, так и остальным членам семьи или соседям по квартире, посоветовал иммунолог.