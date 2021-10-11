Россиянам объяснили, как уберечься от заражения ковидом в квартире с инфицированными
Важно проветривать комнаты, однако так, чтобы не простудить подхватившего коронавирус человека, заметил иммунолог Жемчугов.
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Чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом при домашнем контакте с заразившимся, следует почаще проводить влажную уборку с хлором и не забывать менять маски. Об этом рассказал врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.
"Открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает. Самому в первую очередь надеть маску, перед этим можно умыться, если вы как-то помогали этому больному", — приводит его слова RT.
Влажную уборку рекомендуется проводить со средством, содержащим хлор. Также следует почаще протирать полы и поверхности — это действительно поможет уменьшить количество вирусов в доме. Кроме того, стоит и своевременно менять маски как самому больному, так и остальным членам семьи или соседям по квартире, посоветовал иммунолог.
А ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус. По словам врачей, тяжелее и дольше болеют инфицированные старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
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