Учёный усомнился в антипохмельных свойствах доширака

Доширак вряд ли может спасти от похмелья. Химический состав таких продуктов не способен снять симптомы алкогольной интоксикации. Таким мнением поделился руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" .

"Вряд ли такие продукты будут как-то помогать. Первое дело — не доводить до такого состояния себя. А во-вторых, при приёме алкоголя надо хорошо есть. Всё остальное не очень вяжется. В основном в этих продуктах содержится пищевая соль, а здесь надо восполнять и другие соли", — отметил эксперт.