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Учёный усомнился в антипохмельных свойствах доширака

Эксперт отметил, что при приёме алкоголя надо хорошо есть и не доводить организм до ужасного состояния.

11 октября, 12:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Доширак вряд ли может спасти от похмелья. Химический состав таких продуктов не способен снять симптомы алкогольной интоксикации. Таким мнением поделился руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Вряд ли такие продукты будут как-то помогать. Первое дело — не доводить до такого состояния себя. А во-вторых, при приёме алкоголя надо хорошо есть. Всё остальное не очень вяжется. В основном в этих продуктах содержится пищевая соль, а здесь надо восполнять и другие соли", — отметил эксперт.

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Ранее Лайф рассказывал, что крупные торговые сети регионов Сибири и Урала получили уведомления от производителя доширака о возможном снижении объёмов поставок из-за якобы приостановки деятельности предприятий в Рязани. Однако в региональном Минсельхозе опровергли слухи о перебоях в поставках лапши.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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