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Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

Как отметил звёздный адвокат, в Америке достаточно сложная система заключения брачных союзов и свидетельство выдают лишь спустя три месяца после церемонии.

11 октября, 12:49
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Брак российского певца Прохора Шаляпина и миллионерши из Канады Татьяны Клаудии Дэвис может быть аннулирован в связи со смертью супруги. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин, который консультирует многих звёзд эстрады, в беседе с kp.ru.

Юрист отметил, что в США достаточно сложная система заключения брачных союзов. Сначала выдаётся лицензия на регистрацию брака, после этого проводится непосредственно церемония. На ней молодожёны по желанию подписывают декларацию о вступлении в брак и лишь спустя три месяца получают соответствующее заключение.

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"В данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, всё это можно аннулировать в связи со смертью невесты", — сообщил Бенхин.

Юрист также провёл для издания собственное расследование, чтобы убедиться в том, что миллионерша действительно умерла. По словам адвоката, сомнения вызывало то, что ни на сайте компании погибшей, ни на сайте похоронного дома в Канаде не было некролога. Однако Александру удалось дозвониться в аналог загса в провинции Онтарио, Канада (Registry Office of the Province of Ontario), где подтвердили информацию о смерти Дэвис.

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Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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