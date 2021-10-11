Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши
Как отметил звёздный адвокат, в Америке достаточно сложная система заключения брачных союзов и свидетельство выдают лишь спустя три месяца после церемонии.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Брак российского певца Прохора Шаляпина и миллионерши из Канады Татьяны Клаудии Дэвис может быть аннулирован в связи со смертью супруги. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин, который консультирует многих звёзд эстрады, в беседе с kp.ru.
Юрист отметил, что в США достаточно сложная система заключения брачных союзов. Сначала выдаётся лицензия на регистрацию брака, после этого проводится непосредственно церемония. На ней молодожёны по желанию подписывают декларацию о вступлении в брак и лишь спустя три месяца получают соответствующее заключение.
"В данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, всё это можно аннулировать в связи со смертью невесты", — сообщил Бенхин.
Юрист также провёл для издания собственное расследование, чтобы убедиться в том, что миллионерша действительно умерла. По словам адвоката, сомнения вызывало то, что ни на сайте компании погибшей, ни на сайте похоронного дома в Канаде не было некролога. Однако Александру удалось дозвониться в аналог загса в провинции Онтарио, Канада (Registry Office of the Province of Ontario), где подтвердили информацию о смерти Дэвис.
"Человек сменил внешность и жив?": Наталья Штурм заявила, что жена Прохора Шаляпина могла инсценировать свою смерть
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.
Комментариев: 0