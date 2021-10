Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

Юрист также провёл для издания собственное расследование, чтобы убедиться в том, что миллионерша действительно умерла. По словам адвоката, сомнения вызывало то, что ни на сайте компании погибшей, ни на сайте похоронного дома в Канаде не было некролога. Однако Александру удалось дозвониться в аналог загса в провинции Онтарио, Канада (Registry Office of the Province of Ontario), где подтвердили информацию о смерти Дэвис.