Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

Брак российского певца Прохора Шаляпина и миллионерши из Канады Татьяны Клаудии Дэвис может быть аннулирован в связи со смертью супруги. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин, который консультирует многих звёзд эстрады, в беседе с kp.ru.

Юрист отметил, что в США достаточно сложная система заключения брачных союзов. Сначала выдаётся лицензия на регистрацию брака, после этого проводится непосредственно церемония. На ней молодожёны по желанию подписывают декларацию о вступлении в брак и лишь спустя три месяца получают соответствующее заключение.

"В данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, всё это можно аннулировать в связи со смертью невесты", — сообщил Бенхин.

Юрист также провёл для издания собственное расследование, чтобы убедиться в том, что миллионерша действительно умерла. По словам адвоката, сомнения вызывало то, что ни на сайте компании погибшей, ни на сайте похоронного дома в Канаде не было некролога. Однако Александру удалось дозвониться в аналог загса в провинции Онтарио, Канада (Registry Office of the Province of Ontario), где подтвердили информацию о смерти Дэвис.