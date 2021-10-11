Путин заявил, что в России собрали хороший урожай в 2021 году

В непростых погодных условиях этого года России удалось собрать хороший урожай. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

В начале совещания глава государства также поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье октября.

"Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", — отметил Путин.