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Путин заявил, что в России собрали хороший урожай в 2021 году

По его словам, страна практически полностью обеспечила свои потребности по основным комплексам продовольствия.

11 октября, 12:32

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

В непростых погодных условиях этого года России удалось собрать хороший урожай. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

В начале совещания глава государства также поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье октября.

"Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", — отметил Путин.

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

При этом ранее из-за дождей и засухи Российский картофельный союз предложил крупным торговым сетям переориентироваться на упаковки мелкого картофеля в этом году. На что ретейлеры заявили, что это невыгодно: внутренний дефицит можно заместить импортом без повышения цен на полках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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