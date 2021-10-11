В Тбилиси исключили возможность передачи Саакашвили на Украину
Грузинский премьер отметил, что этого никто и не требует. Кроме того, бывший президент через несколько лет сможет поехать в любую страну.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
В Тбилиси исключают передачу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну", — сказал Гарибашвили журналистам.
Напомним, утром 1 октября Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании и помещении в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В знак протеста политик объявил голодовку. Премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (девять лет), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует арестанта.
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