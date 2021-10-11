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Сотрудник банка заступился за девушку у бара на Новом Арбате и получил по лицу

Один из ударов пришёлся в очки мужчины, в итоге аксессуар задел глаз. По словам пострадавшего, сейчас зрительный орган постоянно закрыт.

11 октября, 12:32
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/upload/resize_cache/iblock/dcf/1170_1080_112e23092a5dbb905c83b3ae67db670d0/dcf69ee5234a5f8bcdeef20581102c48.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

Сотрудник банка при выходе из бара на Новом Арбате в центре Москвы сделал замечание мужчине, который приставал к девушке, и получил два удара по лицу. Об этом сам пострадавший рассказал телеканалу "360".

Всё случилось 8 октября, когда мужчина выходил из заведения вместе с приятелями. Он заметил, что парень задирает прохожих и пристаёт к незнакомой девушке, и сделал ему замечание. И в ответ тот сразу ударил мужчину дважды, попав в очки, которые задели глаз.

"Глаз сейчас в закрытом состоянии. И, скорее всего, сотрясение. Мы сами съездили на медосвидетельствование", — уточнил пострадавший.

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На данный момент никаких комментариев по поводу случившегося от правоохранительных органов не поступало.

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Напомним, другой громкий случай произошёл в московском метро, где вечером 4 октября в вагоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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