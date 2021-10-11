Сотрудник банка заступился за девушку у бара на Новом Арбате и получил по лицу

Сотрудник банка при выходе из бара на Новом Арбате в центре Москвы сделал замечание мужчине, который приставал к девушке, и получил два удара по лицу. Об этом сам пострадавший рассказал телеканалу "360".

Всё случилось 8 октября, когда мужчина выходил из заведения вместе с приятелями. Он заметил, что парень задирает прохожих и пристаёт к незнакомой девушке, и сделал ему замечание. И в ответ тот сразу ударил мужчину дважды, попав в очки, которые задели глаз.

"Глаз сейчас в закрытом состоянии. И, скорее всего, сотрясение. Мы сами съездили на медосвидетельствование", — уточнил пострадавший.

На данный момент никаких комментариев по поводу случившегося от правоохранительных органов не поступало.