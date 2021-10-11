Невролог опроверг необратимость снижения интеллекта после ковида

При дельта-штамме CoViD-19 может наблюдаться снижение интеллекта, хотя такие последствия проявляются и при других случаях заболевания вирусной пневмонией. Причём врачи впервые наблюдают мыслительные нарушения в таком огромном количестве. Об этом сообщил врач-невролог, специалист по нейрореабилитации Ойбек Тургунхужаев в беседе с kp.ru.

По словам эксперта, снижение интеллекта у переболевших коронавирусом связано с "большей патогенностью и болезнетворностью" дельта-штамма, который умеет создавать осложнения разного рода. По сравнению с другими формами SARS-CoV-2, у нового варианта эти свойства выражены ярче. Однако мыслительные нарушения связаны не только с коронавирусом, поскольку понятие "постинфекционный синдром" встречается не в первый раз в практике врачей.

"Было известно, что, когда человек переносит какую-то тяжёлую инфекцию — будь то бактериальная или вирусная пневмония, — у него могут возникать разного рода неприятные последствия, включая мыслительные нарушения. Но особенность ковида в том, что такого рода рассеянность появляется у некоторых людей, даже если они переносят инфекцию в лёгкой форме. И второй важный момент: мы никогда не сталкивались с этим явлением в таких массовых масштабах", — рассказал невролог.

Механизм, подтверждающий гипотезу о проникновении коронавируса в ткани головного мозга и поражении нейронов, — потеря обоняния. Однако врачи в настоящий момент мало знают о причине когнитивного замедления.

"До конца механизм этого когнитивного замедления не ясен. <...> В одном из последних исследований, которое я читал на эту тему, утверждалось, что у пациентов, перенёсших ковид, развивается ситуация, близкая к посттравматическому стрессовому расстройству (это тот самый синдром, которым страдают, например, ветераны боевых действий). ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — Прим. Лайфа) может проявляться и мыслительными нарушениями тоже", — отметил Тургунхужаев.

Однако, по его словам, о необратимости снижения интеллекта говорить ещё рано, поскольку прошло мало времени для таких громких выводов. Для такого заключения следует наблюдать за людьми больше двух лет. Хотя в практике врача-невролога Тургунхужаева ещё не было такого, чтобы пациенты не смогли вернуть интеллектуальные способности, переболев коронавирусом. Однако у большей части людей "с когнитивными замедлениями" параллельно развивалась тревога и депрессия. А лечение этих состояний помогало нормализировать мыслительное состояние.

Врач также указал, что в случае со значимыми проблемами мыслительного плана следует пройти нейропсихологическое тестирование у нейропсихолога или у невролога. Если когнитивное нарушение не является патологическим, то необходимо две недели отдохнуть.

"А дальше действовать в зависимости от степени когнитивного дефицита. Если она (тревога. — Прим. ред.) квалифицируется не как патологическая, то я бы посоветовал человеку взять отпуск на пару недель и полностью отключиться от окружающего мира. Выспаться, отдохнуть и так далее. Если это не помогает, то следующее, о чём надо задуматься: нет ли у него депрессии и тревоги?" — объяснил невролог.