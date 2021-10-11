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"Ради неё хочу делать поступки": Максим Аверин расставил точки над "i" в истории о романе с актрисой Якуниной

Артисты дружат уже более 20 лет, а не так давно удивили общественность фотографией из загса. На снимке актёр надевает на палец Анны кольцо.

11 октября, 13:09
<p>Максим Аверин и Анна Якунина. Фото © Instagram / <a href="https://instagram.com/p/CREDf8OsCGc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_annyakunina_</a></p>

Максим Аверин и Анна Якунина. Фото © Instagram / _annyakunina_

Российский актёр Максим Аверин прокомментировал слухи о романе с коллегой по цеху Анной Якуниной. Точки над "i" он расставил в беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека", куда пришёл ради актрисы.

"Она много что в моей жизни значит. Анюта, моя Нюрка — это женщина, ради которой я действительно хочу делать поступки", — заявил Аверин.

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Актёры, которые дружат уже 25 лет, не скрывают особых отношений. По словам Якуниной, её как артистку по-настоящему знает только Аверин. При этом звезда признаётся, что бывают у них и скандалы, однако размолвки мало отличаются от тех, что видят зрители сериала "Склифосовский".

Особый ажиотаж в СМИ поднялся после того, как на странице Максима Аверина в "Инстаграме" появилось фото с подписью: "Вот и всё". На снимке актёр надевает кольцо на руку коллеги в загсе. Якунина призналась, что они решили просто похулиганить таким образом.

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"Ну поженились минут на 15. На самом деле мы были на открытии памятника Роберту Ивановичу Рождественскому. И нас просто секундочку попросили подождать в загсе. И мы... Ну мы ж хулиганы. Говорю: "Давай похулиганим. Давай встанем вот так и скажем: "Вот и всё". Один комментарий был прекрасный. Сказали: "Молодец, Анна. Мужей много не бывает", — рассказала актриса.

Ранее Лайф рассказывал, что Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена. Не так давно поклонники поддерживали артистку, которая переживала тяжёлый разрыв с Павлом Прилучным. Но теперь она сама оказалась на месте "разлучницы".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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