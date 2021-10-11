Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом
В российской столице дипломат пробудет до 13 октября, она намерена провести ряд встреч с должностными лицами высокого ранга.
Фото © ТАСС / AP Photo / Boris Grdanoski
Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорту Домодедово её встретил посол США в РФ Джон Салливан. Предполагается что Нуланд пробудет в столице до 13 октября.
Ранее в Кремле рассказали, с кем встретится Нуланд во время визита в Москву. В частности, речь шла о помощнике президента России по международным делам Юрии Ушакове. О том, что Нуланд прибудет в Москву 11 октября, ранее сообщили в Госдепе. При этом там не уточнили подробности визита, заметив лишь, что в России дипломат намерена обсудить с российскими должностными лицами высокого ранга спектр двусторонних, региональных и международных вопросов.
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