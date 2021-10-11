Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС .

В аэропорту Домодедово её встретил посол США в РФ Джон Салливан. Предполагается что Нуланд пробудет в столице до 13 октября.