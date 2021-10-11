Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации певца
Ранее появилась информация о том, что артист якобы жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Представитель певца Валерия Леонтьева Борис Чигирёв опроверг Лайфу информацию о госпитализации 72-летнего артиста.
"Всё в порядке, жив-здоров! Всё это ерунда!" — сказал Чигирёв, отметив, что коронавируса у Леонтьева нет.
Напомним, о госпитализации народного артиста РФ с коронавирусом ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, артист жаловался на слабость, кашель, высокую температуру и первые дни лечился самостоятельно.
Комментариев: 0