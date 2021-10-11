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Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации певца

Ранее появилась информация о том, что артист якобы жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

11 октября, 11:25

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Представитель певца Валерия Леонтьева Борис Чигирёв опроверг Лайфу информацию о госпитализации 72-летнего артиста.

"Всё в порядке, жив-здоров! Всё это ерунда!" — сказал Чигирёв, отметив, что коронавируса у Леонтьева нет.

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Напомним, о госпитализации народного артиста РФ с коронавирусом ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, артист жаловался на слабость, кашель, высокую температуру и первые дни лечился самостоятельно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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