Валерия Леонтьева госпитализировали с ковидом
По данным Mash, артист жаловался на слабость, кашель, высокую температуру и первые дни лечился самостоятельно.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
В Москве госпитализирован с коронавирусом народный артист РФ, певец, композитор и актёр Валерий Леонтьев. По данным Mash, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.
Несколько дней Леонтьев принимал таблетки самостоятельно, но ПЦР показал положительный результат, певца доставили в больницу. Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое.
А ранее стало известно о госпитализации певца Александра Серова. По данным СМИ, у 67-летнего певца поражено 75% лёгких. Лайф узнал, что артист находится в сознании, врачи отмечают положительную динамику.
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