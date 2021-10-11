Валерия Леонтьева госпитализировали с ковидом

В Москве госпитализирован с коронавирусом народный артист РФ, певец, композитор и актёр Валерий Леонтьев. По данным Mash, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

Несколько дней Леонтьев принимал таблетки самостоятельно, но ПЦР показал положительный результат, певца доставили в больницу. Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое.