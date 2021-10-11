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Валерия Леонтьева госпитализировали с ковидом

По данным Mash, артист жаловался на слабость, кашель, высокую температуру и первые дни лечился самостоятельно.

11 октября, 11:05

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В Москве госпитализирован с коронавирусом народный артист РФ, певец, композитор и актёр Валерий Леонтьев. По данным Mash, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

Несколько дней Леонтьев принимал таблетки самостоятельно, но ПЦР показал положительный результат, певца доставили в больницу. Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое.

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А ранее стало известно о госпитализации певца Александра Серова. По данным СМИ, у 67-летнего певца поражено 75% лёгких. Лайф узнал, что артист находится в сознании, врачи отмечают положительную динамику.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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