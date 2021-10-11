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Муж солистки группы "Винтаж" Плетнёвой попал в жуткое ДТП на мотоцикле

Артистка узнала об аварии во время концерта и сразу после выступления уехала к супругу. По данным СМИ, сейчас мужчина находится в реанимации.

11 октября, 11:07
<p>Кирилл Сыров и Анна Плетнёва. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id485056618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилл Сыров</a></p>

Кирилл Сыров и Анна Плетнёва. Фото © VK / Кирилл Сыров

Бизнесмен Кирилл Сыров — муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой — попал в жуткое ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, сейчас совладелец фирмы "Валента" находится в реанимации. О произошедшем артистка узнала во время юбилейного концерта и сразу после выступления уехала к супругу. В "Инстаграме" Плетнёва попросила прощения у фанатов за то, что не вышла к ним, покинув сцену. Певица также подтвердила изданию, что муж находится под наблюдением врачей.

Солистка группы "Винтаж" получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта

Солистка группы "Винтаж" получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта

"Всё под контролем. Да, он в реанимации", — сказала артистка журналистам.

Плетнёва и Сыров поженились в 2005 году, в браке у них родилось двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

Ранее Лайф рассказывал, что тиктокеры сыграли в нарды прямо посреди оживлённой трассы и разгневали россиян. Заставил молодых людей уйти с проезжей части мужчина в форме сотрудника ДПС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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