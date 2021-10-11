Муж солистки группы "Винтаж" Плетнёвой попал в жуткое ДТП на мотоцикле
Артистка узнала об аварии во время концерта и сразу после выступления уехала к супругу. По данным СМИ, сейчас мужчина находится в реанимации.
Кирилл Сыров и Анна Плетнёва. Фото © VK / Кирилл Сыров
Бизнесмен Кирилл Сыров — муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой — попал в жуткое ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Super.ru.
По данным издания, сейчас совладелец фирмы "Валента" находится в реанимации. О произошедшем артистка узнала во время юбилейного концерта и сразу после выступления уехала к супругу. В "Инстаграме" Плетнёва попросила прощения у фанатов за то, что не вышла к ним, покинув сцену. Певица также подтвердила изданию, что муж находится под наблюдением врачей.
"Всё под контролем. Да, он в реанимации", — сказала артистка журналистам.
Плетнёва и Сыров поженились в 2005 году, в браке у них родилось двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.
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