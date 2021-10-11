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Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

К присяге его привёл глава государства в президентской канцелярии венского дворца Хофбург.

11 октября, 11:32

Фото © ТАСС / Georges Schneider via www.imago-images.de

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привёл Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера республики после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Ранее Шалленберг возглавлял Министерство иностранных дел Австрии, новым главой внешнеполитического ведомства назначен Михаэль Линхарт.

Церемония с участием новых членов кабмина прошла в Вене, в канцелярии главы государства во дворце Хофбург.

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Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября. Он сам предложил в качестве преемника кандидатуру главы МИД республики Шалленберга. До этого Курца заподозрили в коррупции.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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