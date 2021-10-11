Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привёл Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера республики после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Ранее Шалленберг возглавлял Министерство иностранных дел Австрии, новым главой внешнеполитического ведомства назначен Михаэль Линхарт.

Церемония с участием новых членов кабмина прошла в Вене, в канцелярии главы государства во дворце Хофбург.