Сборная Канады по хоккею может сыграть на Кубке Первого канала
Турнир станет вторым этапом Евротура в сезоне. Он пройдёт в Москве с 16 по 19 декабря.
Фото © ФХР
Сборная Канады по хоккею может принять участие в ближайшем розыгрыше Кубка Первого канала. Об этом сообщает "Чемпионат".
В этом году турнир станет вторым этапом Еврохоккейтура. Он пройдёт в Москве с 16 по 19 декабря.
Сообщается, что в составе канадской команды на Кубке Первого канала могут выступить хоккеисты европейских клубов. Точно так же "кленовые листья" играли на московском турнире в 2017 году — в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.
В начале сентября Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. При этом североамериканская лига оставляет за собой право в последний момент изменить своё решение в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации. Соперниками канадцев будут США, Германия и Китай.
Комментариев: 0