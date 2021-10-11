Сборная Канады по хоккею может сыграть на Кубке Первого канала

Сборная Канады по хоккею может принять участие в ближайшем розыгрыше Кубка Первого канала. Об этом сообщает "Чемпионат".

В этом году турнир станет вторым этапом Еврохоккейтура. Он пройдёт в Москве с 16 по 19 декабря.

Сообщается, что в составе канадской команды на Кубке Первого канала могут выступить хоккеисты европейских клубов. Точно так же "кленовые листья" играли на московском турнире в 2017 году — в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.

В начале сентября Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. При этом североамериканская лига оставляет за собой право в последний момент изменить своё решение в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.