Пройти в ТРЦ и непродовольственные магазины в Калининграде можно будет только по QR-коду
Кроме того, с 1 ноября такую систему распространят на спортивные организации, кинотеатры и учреждения культуры.
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С 16 октября в Калининградской области пускать в торгово-развлекательные центры, а также магазины с непродовольственными товарами будут только при наличии QR-кода о вакцинации от ковида или перенесённой болезни. Об этом объявил губернатор региона Антон Алиханов.
"С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров пускать покупателей только при предъявлении QR-кода и, соответственно, паспорта", — сказал он журналистам.
В регионе с 8 октября уже действует подобная система для входа в предприятия общепита, а с 1 ноября она будет распространена на спортивные организации, кинотеатры и учреждения культуры.
Кроме того, в области приостанавливаются групповые занятия в учреждениях дополнительного образования, а также занятия спортом группами лиц младше 18 лет, кроме сборных областных команд. Губернатор заверил, что все ограничения временные и направлены на увеличение темпов вакцинации.
Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Мордовии и Севастополе. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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