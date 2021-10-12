Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест по новому делу

Суд в Киеве отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по новому делу. При этом прокуратура ходатайствовала об аресте политика.

"Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <…> круглосуточно", — указала судья Вита Бортницкая.