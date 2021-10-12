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Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест по новому делу

Прокуратура требовала арестовать политика по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса.

12 октября, 18:11
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Суд в Киеве отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по новому делу. При этом прокуратура ходатайствовала об аресте политика.

"Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <…> круглосуточно", — указала судья Вита Бортницкая.

Сам Медведчук назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Как считает политик, указания суду поступают из офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, потому рассчитывать на честность сотрудников инстанции сложно. Он пока не определился, подавать ли апелляцию на решение о домашнем аресте.

В Раде возмутились новым подозрениям в адрес Медведчука

В Раде возмутились новым подозрениям в адрес Медведчука

Напомним, ранее СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной. Также следствие заподозрило в причастности бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Незалежной. В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение в адрес Медведчука фальшивым. Там считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело председателя политсовета партии.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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