Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест по новому делу
Прокуратура требовала арестовать политика по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Суд в Киеве отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по новому делу. При этом прокуратура ходатайствовала об аресте политика.
"Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <…> круглосуточно", — указала судья Вита Бортницкая.
Сам Медведчук назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Как считает политик, указания суду поступают из офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, потому рассчитывать на честность сотрудников инстанции сложно. Он пока не определился, подавать ли апелляцию на решение о домашнем аресте.
Напомним, ранее СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной. Также следствие заподозрило в причастности бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Незалежной. В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение в адрес Медведчука фальшивым. Там считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело председателя политсовета партии.
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