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Власти Украины заявили, что не намерены импортировать электроэнергию из России

В Киеве утверждают, что текущий график накопления угля может обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона даже в самых критических условиях.

12 октября, 18:04

Фото © Pixabay

Министерство энергетики Украины опровергло информацию местных СМИ о том, что Киев вынужден начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Власти Незалежной открестились от таких планов, добавив, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии даже "не стоит на повестке дня".

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта электроэнергии из России и Белоруссии не рассматриваются", сообщило украинское Минэнерго в "Фейсбуке".

В ведомстве добавили, что график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона даже в самых критических условиях.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Полтавской и Закарпатской областей Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за газа. Отопительный сезон оказался под угрозой из-за поставщиков, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива до повышения цен, а теперь отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной.

На днях о чрезвычайной ситуации в регионе заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, больницы, школы и детсады в городе остались без отопления из-за высоких цен на газ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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