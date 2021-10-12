Власти Украины заявили, что не намерены импортировать электроэнергию из России

Министерство энергетики Украины опровергло информацию местных СМИ о том, что Киев вынужден начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Власти Незалежной открестились от таких планов, добавив, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии даже "не стоит на повестке дня".

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта электроэнергии из России и Белоруссии не рассматриваются", — сообщило украинское Минэнерго в "Фейсбуке".

В ведомстве добавили, что график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона даже в самых критических условиях.

Ранее Лайф сообщал, что власти Полтавской и Закарпатской областей Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за газа. Отопительный сезон оказался под угрозой из-за поставщиков, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива до повышения цен, а теперь отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной.