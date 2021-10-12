Суд приговорил к пожизненному подмосковного таксиста-душегуба, насиловавшего девушек

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима таксиста Владимира Живаева, который подвозил девушек, насиловал и убивал. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По иску одной потерпевшей с преступника взыскана компенсация морального вреда в размере четырёх миллионов рублей, а также материальный ущерб на сумму 5,5 тысячи рублей. Живаев осуждён по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Установлено, что первый случай произошёл в июле 2007 года, когда Владимир в лесном массиве деревни Нестерово Орехово-Зуевского района применил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней знакомой, после чего нанёс ей не менее 17 ударов твёрдым тупым и колюще-режущим предметами. Та в итоге умерла.

Следующее преступление мужчина совершил спустя 12 лет, когда работал таксистом. 6 января 2019 года злоумышленник предложил незнакомой женщине подвезти её, потом доставил её в район деревни Малое Кишнево Орехово-Зуевского городского округа, где изнасиловал и задушил. С трупа он снял золотое кольцо, а тело закопал в лесу у деревни Малая Дубна. Уже в апреле того же года Живаев забрал знакомую 19-летнюю девушку из колледжа и должен был отвезти её домой, однако по традиции отправился в лес вблизи ДНТ "Старт-2" Орехово-Зуевского городского округа. Там, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую. Она пообещала не рассказывать о случившемся правоохранителям, и насильник отпустил жертву.