Нуланд высказалась о продуктивных переговорах в МИД РФ

Встречу с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивной. Дипломата в "Твиттере" процитировал пресс-секретарь Посольства Соединённых Штатов в РФ Джейсон Ребхольц.

"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России", — указала Нуланд.

Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Фото © Twitter / Jason P. Rebholz

"Меня вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в областях образования, технологий и искусства, которые участвовали в американских программах обмена. Их впечатляющая работа свидетельствует о ценности образовательных и культурных связей между нашими странами", — процитировал Ребхольц замгоссекретаря США.