Нуланд высказалась о продуктивных переговорах в МИД РФ
Представители Москвы и Вашингтона обсудили целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Встречу с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивной. Дипломата в "Твиттере" процитировал пресс-секретарь Посольства Соединённых Штатов в РФ Джейсон Ребхольц.
"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России", — указала Нуланд.
Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
Фото © Twitter / Jason P. Rebholz
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"Меня вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в областях образования, технологий и искусства, которые участвовали в американских программах обмена. Их впечатляющая работа свидетельствует о ценности образовательных и культурных связей между нашими странами", — процитировал Ребхольц замгоссекретаря США.
Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. При этом политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.
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