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Нуланд высказалась о продуктивных переговорах в МИД РФ

Представители Москвы и Вашингтона обсудили целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

12 октября, 17:38
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Встречу с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивной. Дипломата в "Твиттере" процитировал пресс-секретарь Посольства Соединённых Штатов в РФ Джейсон Ребхольц.

"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России", — указала Нуланд.

Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Фото © Twitter / Jason P. Rebholz

Фото © Twitter / Jason P. Rebholz

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"Меня вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в областях образования, технологий и искусства, которые участвовали в американских программах обмена. Их впечатляющая работа свидетельствует о ценности образовательных и культурных связей между нашими странами", — процитировал Ребхольц замгоссекретаря США.

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Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. При этом политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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