Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского Политолог Александр Роджерс — о том, как развивается вашингтонский абсцесс и почему Белый дом выслал своего главного политического бакалейщика по революциям в Москву. 12 октября, 13:26 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Всю прошлую неделю новостные агентства, журналисты, политологи, эксперты и досужие граждане обсуждали предстоящий визит в Москву "главной по печенькам" Виктории Нуланд. Строили теории, выдвигали предположения. Начиная с "приехала сливать Украину" и заканчивая "приехала получать дань в виде золота партии, которая должна спасти американскую экономику". Как обычно, каждый предполагает в меру своей запущенности (чем чаще пропускает приём таблеток, тем более запутанные теории заговора).

Россия никак не может помочь теперешнему плачевному состоянию США — начиная с кризиса с мигрантами на границе Техаса с Мексикой и заканчивая логистическим коллапсом, когда у побережья Америки в море ждут разгрузки сухогрузы с более чем четвертью миллиона контейнеров на борту (многим из них придётся ждать своей очереди по месяцу и больше).

С противоположной стороны непонятно, что Нуланд может предложить взамен на те вещи, которые она хочет выторговать у руководства России. Как говорил персонаж Папанова: "С тебя же нечего взять! Ты голодранец!" Ну то есть максимально туманный визит с непонятными целями, интересами, возможностями сторон и перспективами.

Кстати, трудно согласиться с некоторыми экспертами, которые утверждают, что "США, конечно, не сдадут Украину. Это слишком важный стратегический актив". Это чемодан без ручки. Который нужного США результата не даёт, а при этом постоянно ноет, канючит, требует и попрошайничает.

Афганистан для некоторых американских элит был гораздо более ценным активом. Американские спецслужбы и их кураторы получали сотни миллиардов нелегальной прибыли с торговли наркотиками. Но в конце концов падающему гегемону пришлось расстаться с этим лакомым кусочком — потому что дальше удерживать его уже не было возможности.

С проблемной Украиной США, надо полагать, расстанутся гораздо проще. Тут вопрос в другом. Вашингтон хочет что-то выторговать у Москвы за сдачу Киева, а российское руководство считает, что это бессмысленно, потому что это и так наше, просто временно украденное. Вы будете у вора выменивать украденное у вас или просто (условно) отрубите ему руку?

Опять же, непонятно, что равноценного могут США попросить у России взамен на свой уход с Украины (и как они оформят это перед своими европейскими вассалами). Если же Нуланд прилетела с просьбой-требованием не вмешиваться, когда американцы будут свергать неугодного им Зеленского, то с какой стати нам не воспользоваться этим, например, для расширения Новороссии? А то и вовсе для начала зачистки Украины от нацистов.

Что американцы могут предложить Кремлю? В сказочки про "секретную папочку, от вида уголка которой Путин бледнеет и бежит всё выполнять", у нас тоже никто не верит — давно вышли из такого возраста. Снятие санкций нас тоже не интересует, потому что как снимут, так и обратно вернут, мы это уже проходили. В общем, "нет у вас методов против Кости Сапрыкина".

И вот сегодня Виктория Нуланд прилетела в Москву. Без печенек (извините, не сдержался). И без встреч с "гражданскими активистами", как некоторые компрадоры надеялись.

После встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, которая продолжалась полтора часа, никакой пресс-конференции или хотя бы текстового коммюнике не появилось. Ещё предстоит встреча с Козаком, который с нашей стороны курирует Украину. Но есть сильное подозрение, что более продуктивной и результативной она не будет.

Как тут не вспомнить знаменитую сцену из "Академии" Азимова, когда выступление имперского посла пропустили через лингвистический анализатор — и на выходе тот выдал пустую страницу. Много слов, но мало смысла. Впрочем, как и во всей активности администрации Байдена.

Есть обоснованное подозрение, что, несмотря на традиционное российское гостеприимство, улетит Виктория Нуланд "не солоно хлебавши".

Авторы Александр Роджерс