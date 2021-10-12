"Евромайдан" вернулся бумерангом: Качиньский может повторить путь Януковича или Чаушеску Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Польша хочет выйти из Евросоюза, кто ей мешает это сделать и как может закончить свой путь нынешний президент страны. 11 октября, 21:40 Фото © ТАСС / АР / STR

В минувшие выходные по всей Польше прошли акции, которые в ряде СМИ окрестили "евромайданом". Да, именно так, по аналогии с событиями 2013–2014 годов на Украине, участники которых требовали продолжить интеграцию в ЕС. Но ведь Польша и так в ЕС, удивятся некоторые. Так-то оно так, но ничто не вечно под луной. Как и членство Польши в этом объединении.

Стоит отметить, что слово "полэксит" (по аналогии с "брексит") звучит в западных СМИ уже не впервые. Польша в Евросоюзе в последние годы эдакий хулиган, который постоянно нарушает навязываемые Брюсселем остальным странам правила игры: им не нравится миграционная политика, политика в защиту прав сексуальных меньшинств, политика, направленная на фактическое ограничение суверенитета стран – членов объединения, переход к "зелёной энергетике" и т.д. Из-за этого Варшава регулярно вступает в спор с Брюсселем и нарывается на санкции и штрафы.

И вот грянул очередной гром: на прошлой неделе Конституционный трибунал Польши объявил о приоритете национального права над нормами Евросоюза, что многие сочли заявкой на выход из объединения. После этого о "полэксите" всерьёз заговорили не только в Польше, но и за её пределами. Причём, судя по реакции простых обывателей, накал страстей нешуточный. Так, читатели немецкого Spiegel призвали исключить Польшу из ЕС.

Вот примеры комментариев: — Пусть уходят. Польша — одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти — пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС. — Нет проблем, Польша — вон, Венгрия — вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти. — ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьёй 50 и немедленно начать соответствующий процесс.

Официальные политики ЕС пока о "полэксите", разумеется, вслух не говорят, но выступают с осуждениями, причём весьма резкими. — Польша напала на весь Евросоюз, — заявил представитель французского МИД Клеман Бон.

Единственный, кто предсказуемо поляков поддержал, — это второй "хулиган" в ЕС — Венгрия. Но, пожалуй, самую бурную реакцию решение польского КТ вызвало в самой Польше, где на улицы с лозунгами "Мы остаёмся!", "Мы — Европа!" вышли десятки тысяч противников этого решения. Акции прошли в Варшаве, Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

Интересный факт: к протестам призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. — Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас. Встречаемся в 18:00 на Замковой площади в Варшаве, — написал он в своём аккаунте в Twitter. Туск сам был главной "звездой" акции в Варшаве.

— Когда мы были вместе в самых важных делах, мы побеждали! И теперь мы тоже выиграем, потому что нас стало больше. Я поляк, которого семь лет назад страны Европы избрали главой Совета Европы. Они выбрали это из уважения к Польше, к нашему пути, к вам. Вот почему я почувствовал себя обязанным поднять тревогу в этот критический момент из-за решений псевдотрибунала, правящей партии, которая решила вывести Польшу из Европейского союза, — заявил он, призвав поляков к нон-стоп-демонстрациям.

Что ж, пока затишье, выходные кончились. Но никто не может спрогнозировать, что будет дальше. На Украине всё было так же: в понедельник большая часть протестующих расходилась по работам, чтобы вновь собраться в выходные. Но ведь на Украине был не стихийный протест, а реализация сценария, управляемого из-за рубежа, скажете вы.

А в Польше протест неуправляемый, что ли? Во-первых, есть Туск, который, будучи лидером оппозиции, не скрывает планов прийти к власти. Во-вторых, его поддерживает Брюссель. "Немецкие агенты устраивают бучу в Польше" — с таким заголовком выходит в понедельник Gazeta Polska Codziennie, которая пишет, что за демонстрациями против решения КТ стоит Германия.

"Агент" — это, разумеется, Туск. По мнению издания, его выступление на варшавском митинге является "демагогической чушью". Издание также утверждает, что, организуя демонстрации, Туск идёт в ногу с действиями Германии, которая "любой ценой пытается наказать мятежную Польшу".

Хочет ли Германия наказать Польшу? Да, безусловно. И наказывает. Тут стоит вспомнить и конфликт вокруг угольного рудника "Туров" (Варшава упорно не желает отказываться от угольной генерации на фоне энергетического кризиса в Европе, что идёт вразрез с политикой перехода на "зелёную энергетику"): Европейский суд вынес решение о взыскании с Польши по 500 тысяч евро за каждый день добычи угля. При этом в Варшаве это решение назвали "судебным разбоем" и заявили, что не будут его исполнять.

Стоит вспомнить и санкции, которые потребовала ввести еврокомиссия из-за отказа отменить судебную реформу, Варшава также проигнорировала все требования. Можно вспомнить и угрозу судом за притеснения меньшинств (летом ЕК пригрозила властям Венгрии и Польши судом из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество, им было дано два месяца на исправление ситуации, после чего последует обращение в Европейский суд).

Надо понимать, что и очередная "выходка" Варшавы не останется безнаказанной. Евросоюз может лишить Польшу права голоса в ЕК и, что намного болезненнее, лишить финансирования, от которого Варшава очень зависит. В ЕК уже говорят о возможном блокировании для Польши средств из Фонда восстановления ЕС.

Пока что правящая в Польше партия "Право и справедливость" чувствует себя внутри страны весьма комфортно — у неё большинство в парламенте, её президент Анджей Дуда в прошлом году переизбрался на второй срок. Но надо понимать, что поддержка ПиС населением Польши — это поддержка её клерикально-националистического курса, и в этом её слабость. Из-за этого курса Польша умудрилась разругаться не только с соседями (включая Украину), но и нажить себе врага в лице Германии, и даже омрачить отношения с сюзереном — США — на почве отказа поддерживать права ЛГБТ.

Кстати, при всей несерьёзности отношения к этой теме в России на Западе это очень болезненный вопрос. Сегодня практически любая помощь Запада восточноевропейским странам означает в том числе требование поддержки меньшинств. И "зелёной энергетики", которую очень любят в Европе, а с приходом к власти Джо Байдена — ещё и в Америке.

И тут у властей Польши дилемма: пойти против собственного электората и гарантированно лишиться поддержки на ближайших выборах или пойти против Запада и лишиться финансирования. Последнее неминуемо приведёт к ухудшению социального положения поляков и выведет их на улицы, что в Берлине вполне себе одобрят. И если сегодня Туск выводит людей под абстрактными лозунгами необходимости остаться в ЕС (вопрос-то об этом пока не стоит), то завтра он может вывести толпу с требованием хлеба.

Является ли Туск "германским шпионом", при этом — без разницы. Берлин умело пользуется ситуацией, так что нынешние события можно считать прощальным приветом польским властям от Меркель. Как и коррупционный скандал в Австрии, приведший к отставке Себастьяна Курца, которого та терпеть не могла за излишнюю самостоятельность. Примерно такое же у неё отношение и к властям Польши, которые также могут не досидеть и нынешнего срока, если Берлин и Париж решат-таки "валить" их по-настоящему.

Ирония судьбы в том, что Польша была одной из тех стран, которые активно "валили" режим Януковича на Украине под проевропейскими лозунгами. Сегодня им это может прилететь бумерангом, и Ярослав Качиньский и Анджей Дуда могут повторить путь Виктора Януковича. И это ещё не худший вариант. В ходе протестов в Гданьске прямо рядом с мэром города, возглавившим акцию, стоял человек с плакатом "Качиньский кончит как Чаушеску!"…

Авторы Дмитрий Родионов