Русский арктический флот: Какие стратегические задачи стоят перед Россией на Севере Военный журналист Владислав Шурыгин — о том, зачем Россия создаёт новый флот, какие он будет выполнять задачи и почему Арктика становится полигоном для грядущих битв. 10 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Новое объединение ВМФ — Арктический флот — может быть создано в России для обеспечения безопасности Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

— Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов, — сказал собеседник агентства.

Эта новость стала продолжением многолетнего анализа военно-политической обстановки в Арктике. Общий вывод: непосредственной угрозы военного конфликта сегодня здесь нет, но есть вполне конкретные противоречия с другими арктическими государствами по вопросу определения границ и шельфов. Нужно помнить, что пока эти споры рассматриваются через международные механизмы ООН. Но этому активно противодействуют американцы, которые стараются торпедировать все попытки стран арктического побережья как-то договориться, тем самым сохраняя почву для конфликтов в этом регионе.

При этом необходимо учитывать, что Арктика — это будущее нашей цивилизации. На северных территориях находится около четверти всех углеводородных запасов планеты. Разработка этих месторождений до сих пор была экономически невыгодна: в первую очередь из-за местного климата. Но в связи с глобальным потеплением сырьевые запасы Арктики становятся всё доступнее: с каждым годом площадь территорий, покрытых льдом, уменьшается. Во-вторых, разведанные запасы нефти быстро тают, а цена на неё, соответственно, растёт. Сегодня на русском севере 65% российской нефти, 90% газа и 63% газового конденсата, что обеспечивает формирование 37% доходов бюджета РФ.

К числу стран, активно осваивающих сегодня Арктику или начинающих её освоение, можно отнести Россию, Норвегию, Данию, Исландию, Канаду и США. При этом все участники этой гонки, за исключением России, являются членами НАТО. Каждая из этих стран пытается своим путём проложить себе дорогу к углеводородным запасам Северного полюса. Канада строит новые воздушные и морские базы на северном берегу, Америка расширяет полномочия службы Береговой охраны, Россия пытается с научной точки зрения доказать, что столь экономически выгодные территории Арктики принадлежат ей как часть Сибирской платформы, а также создаёт вдоль своих границ цепь арктических военных баз и разворачивает арктические войска. Все эти действия явно свидетельствуют о том, что ситуация вокруг запасов Арктики накаляется. И это неудивительно, ведь победивший в этой борьбе получит в качестве награды около 30% общемировых углеводородных ресурсов.

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Нетрудно представить, как будут в дальнейшем развиваться события. России придётся в одиночку противостоять США и их союзникам по НАТО. При этом арктический театр военных действий будет основным не только в случае конфликта в этом регионе, но и при любом масштабном конфликте с США и НАТО. Арктическое направление — это основное угрожающее нам направление. Именно через Северный полюс все пятьдесят лет послевоенного противостояния были нацелены удары американских баллистических и крылатых ракет, бомбардировочной авиации. И нужно понимать, что, где бы ни возник конфликт России и США — в Сирии, Европе или на Кубе, основной стратегический удар по нам будет нанесён именно из Арктики. Вот почему мы должны восстановить обороноспособность нашего Арктического направления.

Вот как об этой угрозе высказался наш сенатор Вячеслав Штыров: "…Американцы всегда хорошо понимали, что эта угроза обоюдная, и вместе с канадцами ещё в 60-е годы создали от Аляски до Гренландии на протяжении трёх тысяч миль сплошную радиолокационную завесу. Именно на Севере, именно в Арктике, а вовсе не со стороны Нью-Йорка или Сан-Франциско".

Кроме того, Арктика была и остаётся уникальным местом для ведения разведки и наблюдения за вероятным противником. Безлюдье, дикие непроходимые места. Ещё в годы Второй мировой войны немцы смогли развернуть базы подводных лодок в Карском море, на Новой Земле, и даже на Земле Франца-Иосифа была обнаружена такая база. Там у немцев и аэродром был зимний, склады. Это только то, что мы обнаружили, но в немецких документах упоминаются базы в районе губы Белушья, мыса Желания, на острове Подкова, а это уже Таймыр, устье Енисея! Военные помнят, как в 1963 году в районе Тикси весенним паводком на отмель залива Неелова выбросило топливную бочку с немецким орлом и трафаретом Кригсмарине. На осыпи этой бухты в те же годы в четырёх часах пешего хода от Тикси нашли останки моряка в форме немецкого военного флота. Там же поисковики нашли бляху от форменного ремня немецкого военного моряка. И это при тех средствах навигации, при тех средствах авиационной поддержки…

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Действующая в США доктрина быстрого глобального удара подразумевает одновременную атаку неядерными силами наших основных стратегических объектов связи, управления, ракетно-ядерных баз на всей глубине страны самыми современными средствами воздушного нападения, и этим ударом планируется разоружить нас до того, как мы сможем как-то ответить. Для решения этой задачи в распоряжении американцев около двадцати тысяч крылатых ракет разных модификаций. Но для осуществления этого плана американцы должны развернуть средства доставки этих ракет непосредственно у наших границ. Сухопутные регионы для этого не слишком удобны, там плотная система ПВО и основные наши силы. А вот северные морские границы просто идеальны, учитывая подавляющее превосходство американцев в море. Сегодня на пути этих планов находится арктический ледовый щит, который лишает наших "партнёров" возможности круглогодично находиться у наших берегов. Но глобальное потепление уже через несколько лет может дать им возможность осуществить такую угрозу, как только ледяная обстановка в Арктике позволит здесь оперировать надводным кораблям класса эсминец.

Поэтому у нас нет другого пути, кроме как накрыть вероятные зоны будущего судоходства нашим оборонным куполом и сделать их недоступными для средств воздушно-космического нападения и для военных кораблей противника. Поэтому решение создать Арктический флот — это требование времени. Сегодня между нашим Северным и Тихоокеанским флотами существует практически военно-стратегическая "дыра" в несколько тысяч километров, которая контролируется только средствами ПВО и редкими пограничными заставами. Пока с этого направления нас прикрывает арктический ледовый щит, но мы уже сегодня должны думать о развитии нашего оборонного потенциала на этом направлении. Создание Арктического флота потребует возвращения к советскому военно-стратегическому плану строительства новой крупной военно-морской базы и технологического кластера на нашем арктическом побережье, чтобы мы могли контролировать всю Арктику, а не только её "западный угол". Именно под такую крупную базу ВМФ в 50-е была начата постройка трансполярной трассы. Её вели к устью Енисея, где и должна была быть построена эта база. Тогда не получилось. Но сегодня эти задачи жизнь снова ставит перед нами. Там, в устье Енисея, возможно, и будет заложен новый арктический военный и промышленный центр, о котором говорил недавно министр обороны Сергей Шойгу.

Авторы Владислав Шурыгин