Борец или агент режима: Как западные СМИ отреагировали на вручение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову

Однако в этот раз премию дали хоть и за правозащиту, но не правозащитнику. Её получили журналисты — дама с Филиппин Мария Ресса, выступавшая против расстрелов наркоторговцев, а также глава "Независимой газеты" Дмитрий Муратов, который якобы борется за "свободу слова в России". "Премия признаёт тот факт, что для журналистов настали тяжёлые времена", — пишет издание New Yorker.

Примерно с такими же мыслями вышла The New York Times.