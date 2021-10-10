Борец или агент режима: Как западные СМИ отреагировали на вручение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на присуждение Нобелевки руководителю "Новой газеты" Дмитрию Муратову. 9 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Нобелевская премия, увы, вырождается. Её главная номинация — премия мира — должна присуждаться тем, кто вносит значительный вклад в дело достижения мира на земле. Однако тем, кто этот вклад делает, премию сейчас не дают. Ни Владимиру Путину за химическое разоружение Сирии. Ни Дональду Трампу за саммит с Ким Чен Ыном и исторический визит в КНДР (пусть даже Трамп зашёл на метр северокорейской территории). Ни создателям вакцины по борьбе с коронавирусом. Вместо этого Нобелевка вручается различным правозащитникам, которые выполняют, конечно же, важные миссии, но не имеющие общемирового значения. Ну, или имеющие это значение лишь в глазах западной интеллигенции, помешанной на ЛГБТ-вопросах, правах женщин и тому подобном.

Однако в этот раз премию дали хоть и за правозащиту, но не правозащитнику. Её получили журналисты — дама с Филиппин Мария Ресса, выступавшая против расстрелов наркоторговцев, а также глава "Независимой газеты" Дмитрий Муратов, который якобы борется за "свободу слова в России". "Премия признаёт тот факт, что для журналистов настали тяжёлые времена", — пишет издание New Yorker.

Реакция российского общества на такую номинацию была неоднозначной. Кто-то поздравлял Муратова с наградой, а кто-то — с бочкой варенья да корзиной печенья, вручённых от имени мирового буржуинства. Однако что интересно — реакция западных СМИ тоже оказалась неоднозначной.

Да, большинство выражало глубокое удовлетворение произошедшим. "Газета нобелевского лауреата Дмитрия Муратова давно была шипом в боку у Путина, — уверяет CNN. — Это форпост свободной прессы. Независимая журналистика всегда была в России опасной профессией, однако персонал "Новой газеты" продолжает копаться в самых политически табуированных вопросах, даже несмотря на существующие для них угрозы". "Газета заработала международное признание за свои сообщения о коррупции и нарушениях прав человека, особенно в северокавказской Республике Чечня, и является хоть и окровавленным, но всё ещё живым примером того, как рискуют те россияне, которые бросают вызов претензиям и нарративам государства", — пишет "Радио Свобода".

Другие западные СМИ отмечают, что Москва цинично ответила на эту премию. "Решение о присуждении Муратову премии было принято на фоне действий российских властей против местных СМИ, которые они рассматривают в качестве своих противников, финансирующихся из-за рубежа. Буквально через несколько часов после решения о награде Министерство юстиции включило агентство Bellingcat в список иностранных агентов наряду с девятью журналистами, один из которых работал в "Русской службе Би-би-си", — возмущается Reuters.

Примерно с такими же мыслями вышла The New York Times. — Решения властей стали ещё одним свидетельством того, что Нобелевскую премию Дмитрий Муратов получил на фоне наиболее серьёзной репрессивной кампании против независимых СМИ в России за весь её постсоветский период истории, — говорит издание.

Впрочем, есть и те, кто недоволен присуждением премии Дмитрию Муратову. И речь не о путинских агентах, а о вполне себе респектабельных русофобских изданиях. Например, издании Bloomberg, которое видит в этом решении заговор против истинных российских демократов. "Вручение Нобелевской премии мира стало российским компромиссом, — уверяет агентство. — Выбор Муратова, который должен был поддержать независимую журналистику в России в тот момент, когда режим Владимира Путина пытается её уничтожить, шлёт на самом деле совершенно неверный сигнал". Якобы администрация российского президента если уж не купила Дмитрия Муратова, то, по крайней мере, им манипулирует. И в качестве чуть ли не главного доказательства этого гениального тезиса приводятся слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который поздравил Муратова с получением премии. Мол, Светлане Алексиевич — настоящему борцу с режимом — приятные слова не сказал, а Муратову сказал.

Примерно с такими же намёками вышла The New York Times. "В отличие от некоторых других независимых журналистов, господин Муратов пытался найти общий язык с Кремлём и принимал участие во встрече главредов с Владимиром Путиным, которая прошла ранее в этом году", — напоминает газета. Тем более что в России, по мнению Запада, были более достойные кандидаты — самые настоящие несгибаемые борцуны с режимом. "Многие российские оппозиционные активисты, журналисты и симпатизирующие им люди хотели, чтобы премию получил посаженный в тюрьму политик Алексей Навальный", — пишет издание New Yorker.

Сам господин Муратов уже выразил уверенность в том, что Навальный свою премию получит. И мы в этом тоже уверены. Ведь премия продолжит мельчать, идти по повесточке и в конце концов дойдёт до момента, когда Нобелевскому комитету будет не стыдно вручить её вору, мошеннику, а также предателю, который счёл для себя возможным поучаствовать в афере западной разведки под названием "Отравление Лёшеньки "Новичком".

Авторы Геворг Мирзаян