Пытавшийся выстрелить в полицейского у дежурной части в Москве мужчина был пьян

В столичном главке МВД рассказали подробности нападения 50-летнего мужчины на отдел полиции на востоке Москвы. Оказалось, что в момент совершения преступления он был пьян.

Всё произошло в 16:55 на контрольно-пропускном пункте отдела полиции по столичному району Преображенское. При общении с сотрудниками мужчина достал пистолет и направил его в сторону правоохранителей. Тогда злоумышленника обезвредили с помощью приёмов борьбы, в результате никто не пострадал.

По данным телеграм-канала "МК. Срочные новости", нападавший Константин Б. живёт в этом районе и не в первый раз занимается противозаконными делами. Так, однажды он повредил автомобиль соседа, а ещё подозревался в разбое.