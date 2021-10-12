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Пытавшийся выстрелить в полицейского у дежурной части в Москве мужчина был пьян

Обезвредить его удалось боевым приёмом. По данным СМИ, злоумышленник уже не в первый раз нарушает закон.

12 октября, 17:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В столичном главке МВД рассказали подробности нападения 50-летнего мужчины на отдел полиции на востоке Москвы. Оказалось, что в момент совершения преступления он был пьян.

Всё произошло в 16:55 на контрольно-пропускном пункте отдела полиции по столичному району Преображенское. При общении с сотрудниками мужчина достал пистолет и направил его в сторону правоохранителей. Тогда злоумышленника обезвредили с помощью приёмов борьбы, в результате никто не пострадал.

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По данным телеграм-канала "МК. Срочные новости", нападавший Константин Б. живёт в этом районе и не в первый раз занимается противозаконными делами. Так, однажды он повредил автомобиль соседа, а ещё подозревался в разбое.

Напомним, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Его доставили в отделение для проведения следственных действий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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