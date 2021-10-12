В Москве мужчина попытался выстрелить в полицейского у дежурной части

Неизвестный мужчина с оружием в руках зашёл в дежурную часть полиции по столичному району Преображенское и направил огнестрел на сотрудника. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.

Всё произошло вечером 12 октября. Отмечается, что выстрелить подозреваемый 1971 года рождения не успел, так как своевременно был обезврежен.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Фигуранта дела доставили в отделение для проведение следственных действий.