Родные ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой продолжат её инициативу по сбору средств для помощи семьям погибших от коронавируса медиков. Об этом сообщил её родственник Дмитрий Панов.

"Она была для нас действительно личным примером, примером вдохновения, стойкости духа, бодрости и сил. Она вдохновила всю нашу семью поддержать эту инициативу", — приводит его слова телеканал "360".

При этом мужчина уточнил, что каких-то конкретных идей и мыслей о продолжении инициативы у близких ветерана нет, сейчас они будут обдумывать начатое Корневой.

Панов добавил, что причиной смерти 99-летнего ветерана стали возрастные болезни, а её состояние ухудшилось в последнюю неделю. При этом речь не идёт о последствиях ковида, кроме того, Корнева ранее привилась от инфекции.

Напомним, Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая 2020 года. Примером для неё послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал докторам на передовой около 45 миллионов фунтов стерлингов. 99-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку. Президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Антоновну знаком отличия "За благодеяние".