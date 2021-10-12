Хинштейн раскритиковал идею строительства нового здания Госдумы
Депутат отметил, что в стране достаточно проблем, которые нужно решить, и улучшение условий работы парламентариев не в приоритете.
Александр Хинштейн раскритиковал идею строительства нового здания для Госдумы. Видео © LIFE
Депутат Госдумы Александр Хинштейн затрудняется предположить, каким образом можно построить новый парламентский центр, не тратя средства из бюджета. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом, комментируя соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Мне трудно сказать, как, каким образом можно построить новый парламентский центр, не тратя бюджетных средств. Если ориентироваться, рассчитывать на то, что здание самой Государственной думы или Совета Федерации, переданное инвестору строительства, может использоваться как некая компенсация, то это вызывает у меня большие вопросы, хоты бы потому, что здание Госдумы является памятником. Снести его, построить что-то новое на его месте, даже провести перепланировку помещений внутри невозможно", — сказал Хинштейн.
При этом, говоря о потребностях депутатов, собеседник Лайфа отметил, что парламентарии не "жируют", но условия труда не так уж и сильно тяжёлые и не особо критичные.
"У нас в стране очень много проблем и очень много сложностей. У меня нет внутреннего убеждения в том, что улучшение условий работы труда депутатов является сегодня приоритетной задачей номер один для государства", — заключил Хинштейн.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.
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