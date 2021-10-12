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Сварщик из Якутии в обеденный перерыв намыл золота почти на 4 млн рублей

Пока коллеги предавались чревоугодию, Виталий работал без отрыва от производства. И уже совсем за другие деньги.

12 октября, 16:09
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/31297" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Фото © t.me / shot_shot

В Якутии сварщик из акционерного общества "Поиск Золото" намыл золота в общей сложности на 3,7 миллиона рублей. Драгметалл мужчина собирал, пока его коллеги уходили на обеденный перерыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что для добычи золота мужчина соорудил специальную ловушку для драгметаллов. В результате он намыл около килограмма золота. Однако о его деятельности стало известно. Задержали хитреца, когда он возвращался домой после работы. На сварщика завели уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот драгметаллов".

Ранее в Роснедрах рассказали, на сколько лет Россия обеспечена золотом. По информации на 1 января 2021 года, разведанные запасы драгметалла составляют 15 319 тонн.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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