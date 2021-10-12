В ЭИСИ назвали краеугольной идею Путина об объединении усилий депутатами Думы
Фото © Госдума
Эксперт отметила, что работа нижней палаты парламента не предполагает монолитной среды, должны быть представлены интересы различных сегментов общества.
Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва призвал парламентариев объединить усилия в работе на благо населения, и это является очень важным аспектом деятельности нижней палаты парламента. Таким мнением с Лайфом поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
"Мне кажется, идея объединения вообще краеугольная в работе парламентаризма, ведь это не монолитная среда, и она представляет интересы разных сегментов общества. И очень классно, что создаётся среда для реальной дискуссии", — отметила спикер.
Кислицына подчеркнула, что Путин сделал акцент на том, что "ключевая история" для нового созыва Госдумы — прямая работа с людьми, именно на этом депутаты должны продолжать сосредотачивать внимание. Специалист положительно оценила обновление состава нижней палаты парламента, отметив, что в ГД впервые прошла партия "Новые люди". При этом, по её словам, удалось избежать ситуации, в которой новым депутатам "надо посидеть и набраться опыта". В Госдуму пришли представители разных сред и профессий, имеющие достаточную компетенцию и понимающие, что происходит в той или иной отрасли. А это значит, что они смогут реформировать так, "чтобы всё было должным образом".
Эксперт добавила, что основным направлением работы Госдумы VIII созыва, что было отмечено Путиным, является деятельность в социальной среде.
"Дума как орган власти находится в синхронии с общественными задачами и деятельностью правительства. Каждый из нас судит о качестве жизни по тому, сколько денег в кошельке, сколько остаётся при походе в магазин. Это базовые принципы социального государства, что рост цен не должен превышать рост зарплат. Социальная политика по выравниванию неравенства и искоренению бедности — это всё лежит и в поправках в конституцию, и в посланиях президента. Новой Госдуме и депутатам важно так сформировать свою деятельность, чтобы отвечать этим задачам", — заключила Кислицына.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов. А позже президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом перед парламентариями. В своей речи он назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан, подчеркнув, что задача борьбы с бедностью теперь стоит и перед депутатами.