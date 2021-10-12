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В ЭИСИ назвали краеугольной идею Путина об объединении усилий депутатами Думы

Эксперт отметила, что работа нижней палаты парламента не предполагает монолитной среды, должны быть представлены интересы различных сегментов общества.

12 октября, 15:59
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/52400/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госдума</a></p>

Фото © Госдума

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва призвал парламентариев объединить усилия в работе на благо населения, и это является очень важным аспектом деятельности нижней палаты парламента. Таким мнением с Лайфом поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Мне кажется, идея объединения вообще краеугольная в работе парламентаризма, ведь это не монолитная среда, и она представляет интересы разных сегментов общества. И очень классно, что создаётся среда для реальной дискуссии", — отметила спикер.

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Кислицына подчеркнула, что Путин сделал акцент на том, что "ключевая история" для нового созыва Госдумы — прямая работа с людьми, именно на этом депутаты должны продолжать сосредотачивать внимание. Специалист положительно оценила обновление состава нижней палаты парламента, отметив, что в ГД впервые прошла партия "Новые люди". При этом, по её словам, удалось избежать ситуации, в которой новым депутатам "надо посидеть и набраться опыта". В Госдуму пришли представители разных сред и профессий, имеющие достаточную компетенцию и понимающие, что происходит в той или иной отрасли. А это значит, что они смогут реформировать так, "чтобы всё было должным образом".

Эксперт добавила, что основным направлением работы Госдумы VIII созыва, что было отмечено Путиным, является деятельность в социальной среде.

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"Дума как орган власти находится в синхронии с общественными задачами и деятельностью правительства. Каждый из нас судит о качестве жизни по тому, сколько денег в кошельке, сколько остаётся при походе в магазин. Это базовые принципы социального государства, что рост цен не должен превышать рост зарплат. Социальная политика по выравниванию неравенства и искоренению бедности — это всё лежит и в поправках в конституцию, и в посланиях президента. Новой Госдуме и депутатам важно так сформировать свою деятельность, чтобы отвечать этим задачам", — заключила Кислицына.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов. А позже президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом перед парламентариями. В своей речи он назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан, подчеркнув, что задача борьбы с бедностью теперь стоит и перед депутатами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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