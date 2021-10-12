Путин назвал три ключевых приоритета в бюджете
Кроме того, президент подчеркнул, что особого внимания парламентариев требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва назвал три ключевых приоритета в бюджете — это социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.
По его словам, на социальную политику предстоит выделить на три года 41,5 трлн рублей, на развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн, на здравоохранение — 10,9 трлн.
"Крупнейшая бюджетная статья — социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей", — сказал глава государства.
Кроме того, он подчеркнул, что особого внимания парламентариев требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии. По мнению Путина, "решение этих и многих-многих других задач в огромной степени зависит от эффективности деятельности Государственной думы".
Напомним, президент РФ Владимир Путин встречается в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва. Глава государства поздравил парламентариев с началом работы и выразил надежду, что народные избранники будут подтверждать кредит доверия ежедневной, напряжённой и результативной работой.
Комментариев: 0