"В контакте с посольством": РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских фанатов в Словении
Сообщается, что травмы пострадавшего носили лёгкий характер, в посольство он не обращался.
Фото © РФС
РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских болельщиков в Мариборе после матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает "Чемпионат".
"РФС осведомлён об инциденте, который произошёл с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона "Людски врт". В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник", — заявили в организации.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. После матча болельщики сборной Словении избили российских фанатов.
"РФС находится в контакте с Посольством России в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, обращений в посольство от него не поступало", — отметили в РФС.
Сборная России набрала 19 очков и возглавила группу H. Идущие на втором месте хорваты имеют в своём активе 17 баллов. Команда Валерия Карпина уже гарантировала себе место не ниже второго по итогам отборочного турнира.
Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
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