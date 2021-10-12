РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских болельщиков в Мариборе после матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает "Чемпионат".

"РФС осведомлён об инциденте, который произошёл с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона "Людски врт". В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник", — заявили в организации.



Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. После матча болельщики сборной Словении избили российских фанатов.

"РФС находится в контакте с Посольством России в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, обращений в посольство от него не поступало", — отметили в РФС.

Сборная России набрала 19 очков и возглавила группу H. Идущие на втором месте хорваты имеют в своём активе 17 баллов. Команда Валерия Карпина уже гарантировала себе место не ниже второго по итогам отборочного турнира.