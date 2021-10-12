В Посольстве РФ рассказали Лайфу подробности избиения российских фанатов в Словении

Между российскими и словенскими болельщиками произошла небольшая стычка после матча двух сборных в Мариборе, однако ни о какой серьёзной потасовке речи не идёт. Об этом Лайфу рассказал советник посланника Посольства РФ в Словении Алексей Погонин.

"Информация об инциденте с нашим болельщиком появилась в социальных сетях, и на её основании мы связались с местными властями для выяснения обстоятельств случившегося. В полиции нам подтвердили, что была небольшая стычка вчера вечером, и одному из наших болельщиков были нанесены лёгкие увечья. Ничего серьёзного не было, была оперативно оказана медицинская помощь и после этого болельщики отбыли на родину. Никакой серьёзной потасовки, драки, по нашей информации, не было", — отметил Погонин.

Представитель дипмиссии также подчеркнул, что никаких обращений от наших фанатов в посольство не поступало, а по вопросу возбуждения дела по факту потасовки дипломаты находятся в контакте с местными властями.