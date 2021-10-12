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В Посольстве РФ рассказали Лайфу подробности избиения российских фанатов в Словении

Ранее в Сети появилась информация, что один из наших болельщиков получил переломы и серьёзные увечья.

12 октября, 10:42

Фото © Twitter / Угодник

Между российскими и словенскими болельщиками произошла небольшая стычка после матча двух сборных в Мариборе, однако ни о какой серьёзной потасовке речи не идёт. Об этом Лайфу рассказал советник посланника Посольства РФ в Словении Алексей Погонин.

"Информация об инциденте с нашим болельщиком появилась в социальных сетях, и на её основании мы связались с местными властями для выяснения обстоятельств случившегося. В полиции нам подтвердили, что была небольшая стычка вчера вечером, и одному из наших болельщиков были нанесены лёгкие увечья. Ничего серьёзного не было, была оперативно оказана медицинская помощь и после этого болельщики отбыли на родину. Никакой серьёзной потасовки, драки, по нашей информации, не было", — отметил Погонин.

Представитель дипмиссии также подчеркнул, что никаких обращений от наших фанатов в посольство не поступало, а по вопросу возбуждения дела по факту потасовки дипломаты находятся в контакте с местными властями.

Российских болельщиков избили словенские фанаты после матча в Мариборе

Российских болельщиков избили словенские фанаты после матча в Мариборе

Ранее Лайф сообщал, что болельщики сборной Словении избили российских фанатов после матча команд в Мариборе, который завершился победой подшефных Валерия Карпина со счётом 2:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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