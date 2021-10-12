Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьёрген в своей биографии "Сердце победителя" рассказала, что сдала положительный допинг-тест на мировом первенстве 2017 года в финском Лахти. Автором книги является Ингерид Стенвольд, сообщает VG.

На ЧМ-2017 Бьёрген выиграла четыре золотые медали — в скиатлоне, гонке на 10 километров классическим стилем, эстафете и марафоне. После возвращения с первенства врач сборной Норвегии Петтер Олберг проинформировал спортсменку о том, что антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в её пробе.

В анализе мочи лыжницы нашли запрещённый препарат "19-норандростерон". По словам Бьёрген, причиной положительного теста стал приём препарата "Примолют-нор" для сдвига менструального цикла.

Само лекарство разрешено к применению для спортсменов, но концентрация запрещённого стероида оказалась слишком высокой. По мнению Олберга, это произошло из-за обезвоживания во время участия в марафоне.

Бьёрген и Олберг в течение трёх дней писали объяснения для Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Ответ пришёл только через три недели.

"Я не находила себе места, пропал сон, меня подташнивало. Единственное, что я могла делать, — это ждать звонка", — говорит Бьёрген.

В итоговом ответе FIS было указано, что объяснения спортсменки совпали с выводами антидопинговой лаборатории. Допинговое дело решили не открывать.