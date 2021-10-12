В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" до конца года
Сейчас обе стороны ждут подписания необходимых документов, затем процесс оценки продолжится.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года. О том, при каких условиях это произойдёт, рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом", — цитирует её РИА "Новости". "Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и, как только это будет завершено, в принципе, мы ждём этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция".
По оценке Сваминатан, если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, то инспекция, скорее всего, произойдёт до конца года, процесс может быть завершён.
Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит препарат.
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