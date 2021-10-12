В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" до конца года

"Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом", — цитирует её РИА "Новости". "Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и, как только это будет завершено, в принципе, мы ждём этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция".