"Лечащая" от ковида крапивными пулями уфимская ясновидящая нарвалась на проверку

Полиция проверяет сообщения о целительнице Ладе из Уфы, которая якобы лечит от коронавируса с помощью пуль из крапивы и огнём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Башкирии.

Ранее СМИ опубликовали видео "целебной процедуры". На кадрах видно, как женщина целится из пистолета и стреляет в голову "пациента", обёрнутую полотенцем, слышится характерный хлопок. Как сообщает телеграм-канал Mash, оружие у целительницы настоящее, хоть и заряжается пулями из трав и соли. Кроме того, Лада борется с болезнью и огнём — она накрывает больного полотенцем, распыляет "магическую" жидкость "по всей чакральной системе вдоль позвоночника" и поджигает её. По словам самой женщины, таким способом она помогла более 1000 клиентов побороть коронавирус.