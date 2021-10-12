"Лечащая" от ковида крапивными пулями уфимская ясновидящая нарвалась на проверку
Ранее в СМИ появились кадры "целебной процедуры". На них женщина целится из пистолета в голову пациента, обёрнутую полотенцем.
Кадр из видео © Telegram / Mash
В Уфе проверяют сообщения о ясновидящей, "лечащей" от ковида крапивными пулями. Видео © Telegram / Mash
Полиция проверяет сообщения о целительнице Ладе из Уфы, которая якобы лечит от коронавируса с помощью пуль из крапивы и огнём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Башкирии.
Ранее СМИ опубликовали видео "целебной процедуры". На кадрах видно, как женщина целится из пистолета и стреляет в голову "пациента", обёрнутую полотенцем, слышится характерный хлопок. Как сообщает телеграм-канал Mash, оружие у целительницы настоящее, хоть и заряжается пулями из трав и соли. Кроме того, Лада борется с болезнью и огнём — она накрывает больного полотенцем, распыляет "магическую" жидкость "по всей чакральной системе вдоль позвоночника" и поджигает её. По словам самой женщины, таким способом она помогла более 1000 клиентов побороть коронавирус.
"Здесь заряд, мощный заряд силы. Вспышка, воздух и крапива. Крапива обладает целительными свойствами и космической энергией, фиолетовой энергией", — объяснила Лада свой необычный метод "лечения".
Ранее шаманка предупредила россиян о "коронавирусном болоте" в октябре. При этом уже к концу месяца она спрогнозировала послабления.
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