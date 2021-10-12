Президент Филиппин предложил прививать во сне сомневающихся в вакцинации
Тем, кто уже поставил антиковидную прививку, политик напомнил о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.
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Ввиду того что некоторые филиппинцы всё ещё сомневаются в необходимости вакцинироваться от ковида, президент азиатской страны Родриго Дутерте предложил прививать таких граждан ночью, пока они спят. Его заявление прозвучало в эфире местного телеканала PTV.
"Я знаю многих людей, которые всё ещё сомневаются. Это проблема, те люди не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдём их в ваших барангаях [кварталах]. Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят, и всё", — сказал Дутерте.
Политик предложил "вакцинировать по ночам" таких людей. А привитым от коронавируса гражданам он порекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию. Такие меры нужны для того, чтобы не распространять инфекцию, напомнил Дутерте.
А в Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды. На фоне роста числа случаев заражения CoViD-19 в России дополнительные ограничения сейчас вводит всё больше регионов.
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