Президент Филиппин предложил прививать во сне сомневающихся в вакцинации

Ввиду того что некоторые филиппинцы всё ещё сомневаются в необходимости вакцинироваться от ковида, президент азиатской страны Родриго Дутерте предложил прививать таких граждан ночью, пока они спят. Его заявление прозвучало в эфире местного телеканала PTV.

"Я знаю многих людей, которые всё ещё сомневаются. Это проблема, те люди не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдём их в ваших барангаях [кварталах]. Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят, и всё", — сказал Дутерте.

Политик предложил "вакцинировать по ночам" таких людей. А привитым от коронавируса гражданам он порекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию. Такие меры нужны для того, чтобы не распространять инфекцию, напомнил Дутерте.