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Президент Филиппин предложил прививать во сне сомневающихся в вакцинации

Тем, кто уже поставил антиковидную прививку, политик напомнил о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

12 октября, 08:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ввиду того что некоторые филиппинцы всё ещё сомневаются в необходимости вакцинироваться от ковида, президент азиатской страны Родриго Дутерте предложил прививать таких граждан ночью, пока они спят. Его заявление прозвучало в эфире местного телеканала PTV.

"Я знаю многих людей, которые всё ещё сомневаются. Это проблема, те люди не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдём их в ваших барангаях [кварталах]. Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят, и всё", — сказал Дутерте.

Политик предложил "вакцинировать по ночам" таких людей. А привитым от коронавируса гражданам он порекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию. Такие меры нужны для того, чтобы не распространять инфекцию, напомнил Дутерте.

А в Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды. На фоне роста числа случаев заражения CoViD-19 в России дополнительные ограничения сейчас вводит всё больше регионов.

В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом

В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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