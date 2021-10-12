Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по ММА в Киеве

Глава Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российских спортсменов не пустят на чемпионат Европы по ММА в Киеве. Об этом сообщает Sport Arena.

"UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором в противовес некоторым другим организациям. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно ещё серьёзно работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет становиться всё меньше связей с Россией", — сказал Тесля.

Соревнования пройдут в Киеве с 5 по 9 ноября. По словам Тесли, пропуск турнира бойцами из России было одним из главных требований украинской стороны.