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Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по ММА в Киеве

Соревнования пройдут в украинской столице с 5 по 9 ноября.

12 октября, 08:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российских спортсменов не пустят на чемпионат Европы по ММА в Киеве. Об этом сообщает Sport Arena.

"UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором в противовес некоторым другим организациям. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно ещё серьёзно работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет становиться всё меньше связей с Россией",  сказал Тесля.

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Соревнования пройдут в Киеве с 5 по 9 ноября. По словам Тесли, пропуск турнира бойцами из России было одним из главных требований украинской стороны.

"Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Нам пошли навстречу", отметил глава UF MMA.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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