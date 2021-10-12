Болельщик на поле, "Валера" в раздевалке: Два ярких момента с игры футбольных сборных России и Словении

Команда РФ после победы в матче не скрывала своих эмоций — радовались триумфу во всеуслышание.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия на поле выбежал болельщик с зажжённым фаером. А до этого за несколько секунд туда прорвался другой фанат. Обоих страстных поклонников игры оперативно задержали стюарды.

Словенские СМИ пока не сообщают о гражданстве самого "успешного" из этих дебоширов, который вынес фаер. Пользователи в соцсетях шутят, что он искал на поле Акинфеева с криком "Можем повторить".

А после игры был ещё один яркий момент. Российские футболисты включили в раздевалке песню "Валера". Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что тоже пел её вместе с игроками.

"Эмоции были радостные, но не от песни "Валера, "Валера", а от того, что выиграли на выезде 2:1. Мы все кричали", — рассказал Валерий Карпин.

"В раздевалке все радуются. Включили песню "Валера, Валера", больше ничего не было", — добавил игрок сборной России Игорь Дивеев.