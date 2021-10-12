Поставщики предупредили о повышении цен на растительное масло
В Минсельхозе же уверены, что нет объективных предпосылок для значительного роста стоимости этого продукта.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Производители подсолнечного масла предупредили о росте цены на свой товар. Так, о повышении уже заявил изготовитель масла "Олейна" и Ideal — компания "Бунге СНГ". Отпускная цена на продукт этих брендов со 2 октября поднялась на 3,2%, говорится в письме изготовителя.
Как пишут "Известия", в некоторых торговых сетях уже приняли это повышение. В противном случае, по словам представителей компаний, поставщик прекратил бы поставки. Отмечается, что для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным.
"Производители подсолнечного масла объясняют повышение цены на товар окончанием срока действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло, которые были заключены в декабре прошлого года. А также дефицитом сырья, ростом издержек, окончанием запасов урожая прошлого года и так далее", — рассказали в торговой сети "Верный".
При этом от других производителей пока уведомления о росте цен не поступало. Тем не менее устно они уже предупредили торговые сети о том, что аналогичное письмо поступит, цена повысится от 3 до 5%. В Минсельхозе же заявили, что "объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют". Там отметили, что этому способствует рост производства подсолнечника — до 14 млн тонн.
Ранее в ходе прямой линии президент России рассказывал, что мировые индексы на продукты сейчас находятся на самом высоком уровне последние десять лет. Среди причин Владимир Путин назвал ковидные последствия и сокращение производства. Президент признал, что в России был самый большой рост цен на сахар и подсолнечное масло в прошлом году и начале этого, однако кабмин принял меры для сдерживания цен, среди которых заключение соглашений между производителями и торговыми сетями, выдача субсидий производителям конечной продукции и другие.
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