Российский певец Стас Пьеха заявил, что мог бы записать совместный трек с рэпером Моргенштерном, если бы такое предложение поступило. По оценке артиста, творчество хип-хоп-исполнителя является "правильной карикатурой на отупение современной музыки".

"С другой стороны, чем дебильнее делает Моргенштерн, тем это прикольнее. Я бы согласился, потому что Моргенштерн — своего рода явление. Это правильная карикатура на отупение современной музыки. Человек-то он неглупый. Беда в том, что кто-то этого не понимает", — сказал Пьеха в интервью "Газете.ru".

Пьеха добавил, что если общество, над которым "стебутся", не понимает этого в силу своей "тупости", то это проблемы не Моргенштерна. А также певец признался в интервью, что иногда слушает Скриптонита, Niletto, Jony, HammAli & Navai и Jah Khalib.