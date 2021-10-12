Вдова солиста "Иванушек" проиграла суд по делу о телефонном мошенничестве

Вдова солиста "Иванушек International" Олега Яковлева должна выплатить пенсионерке из Красноярска чуть более полумиллиона рублей. Такое решение вынес суд, в который обратилась сибирячка после того, как её обманули телефонные мошенники и заставили взять кредит на сумму 260 тысяч рублей. Но эта сумма почему-то была перечислена на счёт жены покойного певца — Александры Куцевол.

Защитники Куцевол, как сообщает МК, пытались доказать в суде, что оказавшиеся на счету деньги не имеют отношения к этой афере с жительницей Красноярска, так как были зачислены в 13:39 по московскому времени. Пострадавшая пенсионерка — Галина Цой — внесла их в банкомат в 17:39. Но судья обратил внимание на четырёхчасовую разницу во времени между городами. Между тем жертва обмана должна банку уже 323 тысячи рублей вместе со страховкой и процентами. Ответчица из Москвы же деньги уже потратила. Не исключено, что она обжалует решение суда.