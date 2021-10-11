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Париж заявил о надежде на скорую встречу министров в "нормандском формате"

Сегодня лидеры Германии и Франции провели переговоры сначала с президентом Украины, а затем с президентом России.

11 октября, 20:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во Франции выразили надежду на скорое проведение встречи министров в "нормандском формате". Там хотели бы, чтобы она состоялась уже в предстоящие недели. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров, проведённых в понедельник президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, и ещё одной трёхсторонней беседы, которую лидеры Франции и Германии провели в этот же вечер с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что эти переговоры позволили подробно рассмотреть, как осуществляются договорённости 2019 года в рамках Минских соглашений.

"Стороны отметили необходимость работать над полной реализацией этих выводов и согласились организовать в предстоящие недели министерскую встречу с участием Франции, Германии, России и Украины", — подчеркнули в Елисейском дворце.

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Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе в понедельник, 11 октября. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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