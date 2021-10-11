Париж заявил о надежде на скорую встречу министров в "нормандском формате"

Во Франции выразили надежду на скорое проведение встречи министров в "нормандском формате". Там хотели бы, чтобы она состоялась уже в предстоящие недели. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров, проведённых в понедельник президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, и ещё одной трёхсторонней беседы, которую лидеры Франции и Германии провели в этот же вечер с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что эти переговоры позволили подробно рассмотреть, как осуществляются договорённости 2019 года в рамках Минских соглашений.

"Стороны отметили необходимость работать над полной реализацией этих выводов и согласились организовать в предстоящие недели министерскую встречу с участием Франции, Германии, России и Украины", — подчеркнули в Елисейском дворце.