Путин обсудил с Макроном и Меркель конфликт в Донбассе и выполнение Минских договорённостей

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с уходящей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", — сказано в записи.

В свою очередь Путин дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей. В связи с непростой ситуацией в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины политики поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам государств интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки", теперь министры иностранных дел будут идти к проведению в этом формате встречи на своём уровне.

Кроме того, была подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", лидеры стран условились продолжить изучение предпосылок к возможной организации саммита.

Также стороны затронули и другие международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на африканском континенте.