Путин обсудил с Макроном и Меркель конфликт в Донбассе и выполнение Минских договорённостей
Лидеры России и Франции и канцлер Германии условились продолжить изучение предпосылок к возможной организации саммита "нормандской четвёрки".
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / EPA / DENIS BALIBOUSE / dpa / lia Yefimovich
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с уходящей с поста канцлера Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", — сказано в записи.
В свою очередь Путин дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей. В связи с непростой ситуацией в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины политики поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам государств интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки", теперь министры иностранных дел будут идти к проведению в этом формате встречи на своём уровне.
Кроме того, была подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", лидеры стран условились продолжить изучение предпосылок к возможной организации саммита.
Также стороны затронули и другие международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на африканском континенте.
Ранее Лайф рассказывал, что на этой неделе Путин встретится с премьером Армении Николом Пашиняном. В этот же день, 12 октября, пройдёт встреча президента России с депутатами нового созыва Госдумы.
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