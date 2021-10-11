Играем на победу: Сборная России по футболу назвала состав на матч против Словении
Встреча на стадионе "Людски врт" начнётся в 21:45 по московскому времени.
Фото © РФС
Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против команды Словении.
Место в воротах займёт Матвей Сафонов. В обороне с первых минут сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Фёдор Кудряшов. Чуть выше — Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Даниил Фомин, в атаке — Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.
Встреча состоится на стадионе "Людски врт". Начало в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал "Россия-1".
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