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"Самая большая ошибка": Итальянский журналист раскритиковал Кокорина и заявил, что его нужно было продать летом

Наш форвард за почти год на Апеннинах так и не смог забить гол в официальном матче за свою новую команду.

11 октября, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Massimo Paolone</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Massimo Paolone

Итальянский журналист Пьетро Лаззерини в своём твиттере раскритиковал нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина и заявил, что его нужно было продать минувшим летом.

"Кокорина летом нужно было продать, а на его место должен был прийти опытный нападающий. Это была самая большая ошибка. Те, кто говорит, что он может показывать уровень, либо не видели, как он играет, либо пишут научно-фантастические романы", — написал Лаззерини.

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Отметим, что в этом сезоне Кокорин выходил на поле три раза, однако так и не смог отметиться полезными действиями. Забить у него не получилось и в прошлом сезоне, вторую часть которого он провёл в "Фиорентине" после перехода из "Спартака".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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