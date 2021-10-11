"Самая большая ошибка": Итальянский журналист раскритиковал Кокорина и заявил, что его нужно было продать летом
Наш форвард за почти год на Апеннинах так и не смог забить гол в официальном матче за свою новую команду.
Фото © ТАСС / Zuma / Massimo Paolone
Итальянский журналист Пьетро Лаззерини в своём твиттере раскритиковал нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина и заявил, что его нужно было продать минувшим летом.
"Кокорина летом нужно было продать, а на его место должен был прийти опытный нападающий. Это была самая большая ошибка. Те, кто говорит, что он может показывать уровень, либо не видели, как он играет, либо пишут научно-фантастические романы", — написал Лаззерини.
Провал в Италии и скандальный развод: Что случилось с карьерой Мамаева и Кокорина за три года после побоища в "Кофемании"
Отметим, что в этом сезоне Кокорин выходил на поле три раза, однако так и не смог отметиться полезными действиями. Забить у него не получилось и в прошлом сезоне, вторую часть которого он провёл в "Фиорентине" после перехода из "Спартака".
Комментариев: 0