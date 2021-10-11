Итальянский журналист Пьетро Лаззерини в своём твиттере раскритиковал нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина и заявил, что его нужно было продать минувшим летом.

"Кокорина летом нужно было продать, а на его место должен был прийти опытный нападающий. Это была самая большая ошибка. Те, кто говорит, что он может показывать уровень, либо не видели, как он играет, либо пишут научно-фантастические романы", — написал Лаззерини.