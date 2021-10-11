НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Боксёр Батыргазиев одержал победу в первом бое после Олимпиады в Токио

Поединок был прерван во втором раунде из-за травмы, которую получил соперник нашего спортсмена.

11 октября, 15:18

Фото © ТАСС / АР / Themba Hadebe

Олимпийский чемпион Токио, россиянин Альберт Батыргазиев одержал первую победу на профессиональном ринге после завоевания золотой медали на Играх.

Отметим, что его бой за пояс WBO European в полулёгком весе против итальянца Лазе Суата был остановлен во втором раунде из-за травмы соперника нашего бойца. Добавим, что поединок проходил в Уфе.

Для Батыргазиева это четвёртая победа на профессиональном ринге в четырёх боях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1