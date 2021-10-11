Боксёр Батыргазиев одержал победу в первом бое после Олимпиады в Токио
Поединок был прерван во втором раунде из-за травмы, которую получил соперник нашего спортсмена.
Фото © ТАСС / АР / Themba Hadebe
Олимпийский чемпион Токио, россиянин Альберт Батыргазиев одержал первую победу на профессиональном ринге после завоевания золотой медали на Играх.
Отметим, что его бой за пояс WBO European в полулёгком весе против итальянца Лазе Суата был остановлен во втором раунде из-за травмы соперника нашего бойца. Добавим, что поединок проходил в Уфе.
Для Батыргазиева это четвёртая победа на профессиональном ринге в четырёх боях.
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