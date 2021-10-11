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Легенда "Локомотива" Лоськов останется в тренерском штабе после назначения Гисдоля

Полузащитник является рекордсменом столичного клуба по количеству матчей (420) и голов (128).

11 октября, 15:04
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе московского "Локомотива" после назначения на пост наставника команды немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Об этом сообщает Sport24.

На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с Гисдолем, контракт с которым будет подписан в ближайшее время.

Лоськов является рекордсменом "Локомотива" по количеству матчей (420) и голов (128). Он входит в тренерский штаб клуба с августа 2016 года. 5 октября 2021 года Лоськова назначили исполняющим обязанности наставника команды.

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Предыдущий главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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