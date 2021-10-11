Легенда "Локомотива" Лоськов останется в тренерском штабе после назначения Гисдоля
Полузащитник является рекордсменом столичного клуба по количеству матчей (420) и голов (128).
Фото © ФК "Локомотив"
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе московского "Локомотива" после назначения на пост наставника команды немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Об этом сообщает Sport24.
На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с Гисдолем, контракт с которым будет подписан в ближайшее время.
Лоськов является рекордсменом "Локомотива" по количеству матчей (420) и голов (128). Он входит в тренерский штаб клуба с августа 2016 года. 5 октября 2021 года Лоськова назначили исполняющим обязанности наставника команды.
Предыдущий главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.
Комментариев: 0