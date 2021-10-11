НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Если здоровье позволит": Боксёр Поветкин допустил возвращение на ринг

В июне олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры. В статусе профессионала он одержал 36 побед в 40 поединках.

11 октября, 14:41
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Александр Поветкин не исключает своего возвращения на ринг, всё будет зависеть от состояния здоровья. Об этом он рассказал журналистам.

В июне спортсмен объявил о завершении карьеры. В своём последнем поединке он в марте проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту, уступив сопернику титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе.

"Возможно ли возвращение на ринг? Категорично я не могу ничего сказать, потому что я хочу. Если мне будет позволять здоровье, то почему бы и нет. После коронавируса у меня сильно полетели сосуды и зрение. Когда сейчас смотрю сбоку, то у меня двоится, а тогда я вообще ничего не видел. В частности, ударов. Думаю, всё восстановится. Я не ставлю никакие временные рамки, будет видно. Пока я не боксирую, но всё может повернуться — всё зависит от здоровья", — заявил 42-летний Поветкин.

Трудный год: почему Поветкин проиграл Уайту

Трудный год: почему Поветкин проиграл Уайту

На профессиональном ринге россиянин провёл 40 боёв, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. С 2011 по 2013 год Поветкин владел титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA.

В ходе любительской карьеры спортсмен стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В 2004 году он выиграл золотую медаль Олимпиады в Афинах в категории свыше 91 килограмма.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Буду болеть за нашего друга": Поветкин оценил шансы Усика в чемпионском поединке с Джошуа

24 сентября, 08:13

Стадион во время матча сборных Словении и России по футболу будет заполнен наполовину

сегодня в 13:55

"Надругательство и позор" или "крутой поединок": Эксперты оценили легендарный бой Джигурда – Милонов

вчера в 11:06

Одиозный депутат Рады Гончаренко заявил о намерении Украины "вернуть" Кубань

сегодня в 14:35

Определена причина любви женщин к теплу

сегодня в 14:29

Новости партнеров

Layer 1