"Если здоровье позволит": Боксёр Поветкин допустил возвращение на ринг

"Возможно ли возвращение на ринг? Категорично я не могу ничего сказать, потому что я хочу. Если мне будет позволять здоровье, то почему бы и нет. После коронавируса у меня сильно полетели сосуды и зрение. Когда сейчас смотрю сбоку, то у меня двоится, а тогда я вообще ничего не видел. В частности, ударов. Думаю, всё восстановится. Я не ставлю никакие временные рамки, будет видно. Пока я не боксирую, но всё может повернуться — всё зависит от здоровья", — заявил 42-летний Поветкин.