"Если здоровье позволит": Боксёр Поветкин допустил возвращение на ринг
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За время выступлений в профессионалах он выиграл 36 из 40 боёв. Олимпийский чемпион завершил карьеру в июне.
Российский боксёр Александр Поветкин не исключает своего возвращения на ринг, всё будет зависеть от состояния здоровья. Об этом он рассказал журналистам.
В июне спортсмен объявил о завершении карьеры. В своём последнем поединке он в марте проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту, уступив сопернику титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе.
"Возможно ли возвращение на ринг? Категорично я не могу ничего сказать, потому что я хочу. Если мне будет позволять здоровье, то почему бы и нет. После коронавируса у меня сильно полетели сосуды и зрение. Когда сейчас смотрю сбоку, то у меня двоится, а тогда я вообще ничего не видел. В частности, ударов. Думаю, всё восстановится. Я не ставлю никакие временные рамки, будет видно. Пока я не боксирую, но всё может повернуться — всё зависит от здоровья", — заявил 42-летний Поветкин.
На профессиональном ринге россиянин провёл 40 боёв, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. С 2011 по 2013 год Поветкин владел титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA.
В ходе любительской карьеры спортсмен стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В 2004 году он выиграл золотую медаль Олимпиады в Афинах в категории свыше 91 килограмма.