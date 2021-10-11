Стадион во время матча сборных Словении и России по футболу будет заполнен наполовину

Стадион "Людски врт" в Мариборе во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Словении и России будет заполнен наполовину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Футбольный союз Словении.

Встреча состоится в понедельник, 11 октября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Арена в Мариборе вмещает 13 тысяч зрителей. Ожидается, что матч посетит около шести тысяч болельщиков. Для прохода на стадион необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцины или антител.

Для фанатов сборной России выделено 540 мест. По информации пресс-службы нашей команды, на стадионе "Людски врт" будет до 100 болельщиков гостей.

После семи туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая 16 очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.