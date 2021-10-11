НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Уткин назвал глупостью молчание "Локомотива" после назначения Гисдоля

Ранее московский клуб объявил о договорённости с немецким наставником, который станет преемником Марко Николича.

11 октября, 13:51

Фото © ТАСС / Eduard Bopp via www.imago-images.de

Блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале назвал глупостью молчание руководства "Локомотива" после назначения немца Маркуса Гисдоля главным тренером команды.

"Крайне глупо, что никто публично не рассказал, что планируется и что сейчас происходит в "Локомотиве". Тем глупее, что план есть. А это значит, что есть что рассказать. Но никаких высказываний от Ральфа Рангника не было. Даже статью про Гисдоля в "Википедии" переписали — такие методы у людей. Я не хаю ноунеймов, с Гисдолем ещё познакомимся. Футбольная команда — это проект, публичнее и не придумаешь. Это очень глупо", — подчеркнул Уткин.

"У меня два спасения": Бывший игрок "Локомотива" Евсеев отреагировал на назначение нового тренера клуба

"У меня два спасения": Бывший игрок "Локомотива" Евсеев отреагировал на назначение нового тренера клуба

Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Стала известна зарплата нового главного тренера "Локомотива" Гисдоля

сегодня в 12:10

"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

4 сентября, 09:54

"Если здоровье позволит": Боксёр Поветкин допустил возвращение на ринг

сегодня в 14:41

Стадион во время матча сборных Словении и России по футболу будет заполнен наполовину

сегодня в 13:55

Под Архангельском кот "изолировал" больную коронавирусом хозяйку на балконе

сегодня в 14:42

Новости партнеров

Layer 1