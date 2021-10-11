Уткин назвал глупостью молчание "Локомотива" после назначения Гисдоля
Ранее московский клуб объявил о договорённости с немецким наставником, который станет преемником Марко Николича.
Фото © ТАСС / Eduard Bopp via www.imago-images.de
Блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале назвал глупостью молчание руководства "Локомотива" после назначения немца Маркуса Гисдоля главным тренером команды.
"Крайне глупо, что никто публично не рассказал, что планируется и что сейчас происходит в "Локомотиве". Тем глупее, что план есть. А это значит, что есть что рассказать. Но никаких высказываний от Ральфа Рангника не было. Даже статью про Гисдоля в "Википедии" переписали — такие методы у людей. Я не хаю ноунеймов, с Гисдолем ещё познакомимся. Футбольная команда — это проект, публичнее и не придумаешь. Это очень глупо", — подчеркнул Уткин.
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Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн".
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